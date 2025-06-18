حشود ضمن قائمة عمالقة الدفاع الهدّافين عالميًا.. في قائمة تضم راموس وفيتسل

دخل المدافع عبد الرحمن حشود، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بعدما حلّ في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف منذ سنة 2000.

وفقًا لإحصائية نشرها موقع Transfermarkt الشهير، اليوم الأربعاء، والتي تشمل أهداف المدافعين في الدرجة الأولى وجميع المسابقات الرسمية.

وتمكن حشود من تسجيل 90 هدفًا خلال مسيرته. ليزاحم أسماء لامعة على غرار الإسباني سيرجيو راموس الذي يتصدر الترتيب بـ122 هدفًا.

وجاء حشود إلى جانب أسماء معروفة مثل جيمس تافيرنييه (115 هدفًا)، والبلجيكي أكسيل فيتسل (93 هدفًا)، وحتى الظهير التونسي علي معلول الذي تقاسم معه الرصيد نفسه من الأهداف.

وتميّز حشود خلال مسيرته، خاصة مع فريق مولودية الجزائر، بقوة تسديداته وتنفيذه المتميز للكرات الثابتة. ما جعله من أكثر المدافعين حسمًا على الصعيد التهديفي في الجزائر والقارة السمراء.