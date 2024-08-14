حشيشي:”شركة سوناطراك هي قاطرة الاقتصاد الوطني”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، أن سوناطراك شركة رائدة وطنيا وقاريا ومصنفة 12 عالميا.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أكد حشيشي، أن سوناطراك هي قاطرة الاقتصاد الوطني.

كما أوضح الرئيس المدير العام، أنه من مهام سوناطراك الأساسية هي تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات و المواد البترولية و التصدير لتمويل الخزينة العمومية.

وأضاف حشيشي، أن سوناطراك شركة مدمجة من المنبع إلى المصب عبر الاستكشاف والتطوير والإنتاج والنقل والتحويل والتسويق.

وتابع المسؤول ذاته، أن شركة سوناطراك لها 154 شركة فرعية ومساهمة موجودة عبر العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا.