حشيشي: إيفاد مختصين من سوناطراك لصيانة أعطاب محطة المقطع لتحلية المياه

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، أنه سيتم إيفاد مختصين من سوناطراك لصيانة أعطاب محطة المقطع لتحلية المياه.

أبدى الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى محطة المقطع لتحلية مياه البحر الواقعة بمرسى الحجاج شرق وهران. إستياءه من كثرة الأعطاب التي تعاني منها. مشيرا إلى بعض المشاكل التقنية التي تعيق عمل المحطة التي تمون ولايتي وهران ومعسكر من المياه الشروب.

كما أكد حشيشي أنه أسدى تعليمات صارمة يجب أخذها بعين الإعتبار. خاصة ماتعلق منها بجانب الصيانة التي من شأنها ضمان إستمرارية الإنتاج. كاشفا أن سوناطراك ستتكفل بايفاد مختصين في ميادين عدة لضمان أمن تشغيلها بصفة دائمة ومن دون انقطاع. علما ان محطة تحلية مياه البحر بالمقطع التي تبلغ طاقة إنتاجها الحالية 360.000 متر مكعب تضمن تزويد الجهة الشرقية لولاية وهران. وغالبا ما يؤدي خفض إنتاجها أو توقفها إلى تذبذبات و انقطاعات للمياه الشروب في البلديات الشرقية لعدة أيام.