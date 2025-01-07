إعــــلانات
الوطني

حشيشي: استهلاك المياه الشروب من محطة التحلية بكدية الدراوش يوم 7 فيفري

بقلم هشام قاسمي
حشيشي: استهلاك المياه الشروب من محطة التحلية بكدية الدراوش يوم 7 فيفري
  • 440
  • 0

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، أن الشروع في استهلاك المياه الشروب من محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش في الطارف سيكون بتاريخ 7 فيفري.

وشدد حشيشي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية، أنه سيتم الانتهاء من مشكل غياب المياه الشروب في الولايات الكبرى.

وقال الرئيس المدير العام لسوناطراك، إنّ انجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر ليس بالأمر الهين. واشار في سياق حديثه أنه سيتم انجاز 6 محطات أخرى بعد الانتهاء من المحطات الخمس.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/07Do8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر