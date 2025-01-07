حشيشي: استهلاك المياه الشروب من محطة التحلية بكدية الدراوش يوم 7 فيفري

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، أن الشروع في استهلاك المياه الشروب من محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش في الطارف سيكون بتاريخ 7 فيفري.

وشدد حشيشي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية، أنه سيتم الانتهاء من مشكل غياب المياه الشروب في الولايات الكبرى.

وقال الرئيس المدير العام لسوناطراك، إنّ انجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر ليس بالأمر الهين. واشار في سياق حديثه أنه سيتم انجاز 6 محطات أخرى بعد الانتهاء من المحطات الخمس.

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