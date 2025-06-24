حشيشي: الابتكار.. الاستدامة والتحول الرقمي تحديات 2025 في المجال الطاقوي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على أهمية وهران كقطب استراتيجي في الصناعة الطاقوية الوطنية باعتبارها مركزا رئيسيا لعدد من منشآت سوناطراك في مجالات تمييع الغاز، البتروكيمياء وتسويق المنتجات الطاقوية.

كما أشار حشيشي إلى أن طبعة 2025 تتمحور حول ثلاث تحديات كبرى: الاستكشاف والإنتاج في ظل التحولات العميقة. في سوق النفط والغاز بالتركيز على تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة لزيادة الكفاءة وتحسين مردودية العمليات. خاصة في الحقول غير التقليدية والمياه العميقة، البيئة والتنمية المستدامة.

وهذا من خلال العمل على تقليص الغازات المحروقة والانبعاثات وفق مساعي لبلوغ نسبة حرق غازات لا تتجاوز 1% بحلول 2030. إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز الكربون. أما فيما يخص التحول الرقمي فسيتم دمج الذكاء الاصطناعي. وتحليل البيانات الكبرى في مختلف مراحل سلسلة القيمة، مما يسرّع اتخاذ القرار ويحسن الأداء والشفافية.

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