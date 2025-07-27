حشيشي: “المولودية تكتب تاريخها بأحرف من ذهب وهدفنا الحفاظ على لقب البطولة”

ثمّن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، تتويج مولودية الجزائر، بلقب بطولة الموسم الماضي، مؤكدا في ذات الوقت بأن هدفهم المقبل هو المحافظة على هذا اللقب.

وصرّح حشيشي، خلال حضوره حفل تسلّم دِرع البطولة: “مولودية الجزائر كتبت تاريخها بأحرف من ذهب، وتواصل كتابته بأحرف من ذهب”.

كما أضاف: “هذه السنة الثانية على التوالي التي يفوز فيها الفريق بالبطولة الوطنية، لذا أوجه تحية للاعبين، وكل مسؤولي، وعمال الفريق”.

وتابع الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، رشيد حشيشي: “الوصول إلى القمة صعب، والبقاء فيها أصعب، وهدفنا للموسم المقبل هو الحفاظ على اللقب، لذا نطلب من الجميع مواصلة العمل بجد، ونتمنى التوفيق من الله”.