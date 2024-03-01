أكد الرئيس المديرالعام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي بلدان المنتدى تنتج اكثر من 40 بالمئة من الانتاج العالمي.

وخلال ندوة صحفية على هامش انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز كشف حشيشي أن الهدف من المنتدى هو فضاء للتشاور وتبادل الخبرات

كما ان المنتدى إعتمد على سياسة البحوث التكنولوجية ودراسة الاسواق ليكون هناك تبادل خبرات حقيقي بين الدول الاعضاء.

وبخصوص أسعارالغاز قال حشيشي أن الاسعار دورية وتتأثر بجميع تأثيرات المناخ ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب. كما ان البلدان المنتجة للغاز تتأثر طبعا بالتغييرات العالمية ولكن هذا التأثير يكون ظرفي.

وأضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك أن الجزائر مع الاستقرار لإعطاء فرصة للاستثمار اكثر انتاج اكثر، وتلبي الحاجيات الوطنية وحاجيات العالم من الموارد الطاقوية.

وأضاف ذات المسؤول في ذات السياق أن الانتقال يتطلب وقت والدراسات تبرز ان الطلب على الغاز سيسيرون ويكون له نمو اكثر من 1 بالمائة ؜ كل سنة يمكن ان يساهم بين الطاقات الاخرى حوالي 30 الى 36 بالمئة الى 2050 .

وتابع حشيشي بأن اوروبا تريد ان تفرض عقوبات اوايتاوات على كل ما هو غير نظيف في اطار الانتقال الطاقوي وهذه الدورة من المنتدى تدافع على بقاء الغاز كالطاقةً الانظف التي يجب ان تستعمل في اطار التحول الطاقوي.

وجدد حشيشي تأكيده إلى وجوب الإستمرار في انتاج الغاز على انه الطاقة الانظف والانسب للانتقال الطاقوي.