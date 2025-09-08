حشيشي: توقيع بروتوكول مع كينيا يجسد إرادة البلدين في تعزيز التعاون الإفريقي الإفريقي

قال المدير العامم لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، إنّ توقيع بروتوكول التفاهم مع الشركة الوطنية الكينية للنفط يجسد إرادة البلدين في تعزيز التعاون الإفريقي - الإفريقي في مجالات حيوية وواعدة.

كما يؤكد قناعة سوناطراك الراسخة بأنّ التكامل والشراكة على الصعيد الإفريقي هما السبيل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب قارتنا. -يضيف حشيشي-.

وأشار حشيشي، إلى أن هذا البروتوكول يرسّم في الواقع إطاراً عملياً للتعاون بين مؤسسة سوناطراك ونظيرتها الكينية. من خلال تبادل الخبرات والمعارف. “للعمل على إنجاز مشاريع مشتركة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات”. و”في مجال تزويد السوق الكينية بغاز البترول المسال والمنتجات البترولية”.

ويتضمن البروتوكول دراسة جدوى تطوير منصة تجارية مخصصة لغاز البترول المسال. والمنتجات البترولية، ومواد التشحيم، والمنتجات البتروكيميائية.

وأضاف حشيشي، أن إبرام هذا البروتوكول يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي الجزائر وكينيا. والرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والطاقة.

كما أكد المدير العام لسوناطراك، التزام المجمع الدائم بمبادئ التعاون وبناء الشراكات المثمرة. وخدمة أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.