حشيشي: سوناطراك أثبتت قدرتها على أن تكون مزوّدا آمنا للأسواق العالمية

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، أن المجمّع أثبت قدرته على أنْ يكون مزوّداً آمناً وموثوقاً للأسواق العالمية.

كما أشار حشيشي إلى أن سوناطراك جعلت من تقليص انبعاثات الميثان محوراً رئيسياً ضمن استراتيجيتها البيئية. انسجاماً مع السياسة الجديدة للمناخ. مردفا “نتطلّع إلى تكريس مزيج طاقوي يقوم على التوازن بين الحاضر والمستقبل”. “بما يوفّره الغاز والنفط وضمان أمن الطاقة مستقبلاً خاصة من خلال الهيدروجين والطاقة الشمسية”.

وجاء تصريح الرئيس المدير العام لسونطراك على هامش افتتاح فعاليات الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين.

وانتهز حشيشي السانحة للتذكير بمذكرة التفاهم الموقعة في 14 أكتوبر 2024 بين سوناطراك وسونلغاز وشركاء أوروبيين. من ألمانيا، إيطاليا، النمسا لتطوير مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا عبر محور “ساوث 2 كوريدور”.

وقال المتحدث، إنّ المشروع يمثل نموذجا للتعاون بين ضفتي المتوسط ويؤكد مكانة الجزائر كبلد موثوق في بناء مستقبل طاقوي مستدام. مؤكدا أن “تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الطاقة يمثل لنا خياراً استراتيجياً لتعزيز التنمية المستدامة وتقليص الفجوة في الوصول إلى الطاقة الحديثة والآمنة”. مضيفا “الجزائر تعتبر جسراً طبيعياً بين إفريقيا وأوروبا، وتسعى دوماً من خلال سوناطراك لتعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية”. تابعا “تظل دول حوض البحر الأبيض المتوسط شريكاً استراتيجياً لنا بحكم العلاقات التاريخية المترابطة”. و”المصالح الطاقية المتشابكة، والمشاريع المشتركة ذات البعد الاستراتيجي طويل المدى.”