حشيشي: سوناطراك افتتحت أسواقا جديدة للغاز في أوروبا وتم توزيع 16 عقد تسويق للبترول الجزائري

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، إن سوناطراك تعتمد إستراتجية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ويتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشركة و الجمعية العامة.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أوضح حشيشي “أن من أهداف سوناطراك الاستمرار في إنتاج 160 مليار متر مكعب من الغاز الأوّلي في آفاق 2060-2065.”

وأضاف المسؤول ذاته أن سوناطراك قامت بـ14 اكتشافا حتى آخر جويلية والعدد مرشح للارتفاع مع نهاية السنة الجارية.

كما أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن الاستقرار والصحوة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة جعل الجزائر محطّ اهتمام كبريات الشركات الطاقوية العالمية و ترجم إلى إبرام عديد الاتفاقيات.

وتابع حشيشي إن سوناطراك في مرحلة مفاوضات تتوج بعقود خلال الأشهر القادمة وتضمن استمرار الإنتاج والاستثمار وفق قاعدة رابح رابح مع كبريات الشركات الطاقوية العالمية.

وكشف ذات المتحدث، أن سوناطراك افتتحت أسواقا جديدة للغاز في أوروبا، وتم توزيع 16 عقد تسويق للبترول الجزائري “صحراء بلاند” لهذه السنة.

كما أكد الرئيس المدير العام أن سوناطراك تواصل استثمارها في النيجر والمطلوب تجديد الاتفاقية الأمنية بين الطرفين، باعتبارها شركة رائدة قاريا و ذات خبرة عالمية وتقدم كل الدعم والمرافقة للأشقاء الأفارقة في المجال الطاقوي.