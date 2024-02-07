حشيشي: “سيكون هناك اتفاق لمساعدة اتحاد عنابة على العودة للقسم المحترف”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، عزمه على تقديم المساعدة اللازمة لفريق اتحاد عنابة، لضمان عودته إلى القسم المحترف.

ونقل تلفزيون “النهار” تصريحات حشيشي، خلال زيارته إلى عنابة، أين قال: “سيكون هناك اتفاق بين سوناطراك ووالي الولاية لمساعدة فريق اتحاد عنابة بالامكانيات اللازمة”.

كما أضاف: “سنوفر الامكانيات الازمة لاتحاد عنابة، ويتبقى على اللاعبين القيام بما عليهم فوق أرضية المديان”.

وتابع رشيد حشيشي: “عنابة مدينة كبيرة، ونتأسف لعدم امتلاكها فريق ينشط في القسم المحترف، لكن سنعمل على تدارك ذلك”.