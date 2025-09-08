حشيشي: عقود بـ60 مليار دينار بين سوناطراك ومؤسسات وطنية

أكد المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أن العقود المبرمة بين نشاط النقل عبر الأنابيب لمجمع سوناطراك ومؤسسات وطنية تترجم الرؤية الاستراتيجية لمجمع سوناطراك في دعم وترقية المحتوى المحلي.

وكشف حشيشي، أن هذه العقود تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دينار جزائري. وتشمل ثلاثة مشاريع كبرى ترتبط بتطوير البنية التحتية لنشاط النقل بواسطة الأنابيب.

وتتعلق هذه بتوسعة أنبوب الغاز GG1 وربطه من حاسي الرمل إلى محطة الضغط 3 لمجبارة بولاية الجلفة ومجدل بولاية المسيلة.

وأضاف حشيشي، أن توسعة أنبوب الغاز GG1 تعزز أمن الإمدادات من الغاز الطبيعي. ويغطي حاجيات عشر ولايات في وسط البلاد. و6 محطات كهربائية من بينها محطة الحامة التي تزود العاصمة

كما تعلق العقود باستبدال جزء من أنبوب النفط الخام H1 الرابط بين محطتي الضغط لأوهانت ومدربة بولاية إيليزي بأنابيب جديدة مصنوعة من الإيبوكسي المقوى بالألياف الزجاجية ومطابقة للمعايير الحديثة في السلامة والجودة. وكذا تصنيع نحو 163 كلم من الأنابيب المصنوعة من الإيبوكسي المقوى بالألياف الزجاجية من إنتاج مؤسسة جزائرية.

وأشار حشيشي، إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد عمليات تقنية لإنجاز أنابيب أو محطات، بل هي استثمار مباشر في أمننا الطاقوي. وتعزيز للسيادة الطاقوية للجزائر. وتقوية للنسيج الاقتصادي الوطني عبر خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وإعطاء دفع حقيقي للصناعة المحلية التي برهنت على قدرتها على تصنيع تجهيزات عالية الجودة كانت تستورد سابقا بالعملة الصعبة.