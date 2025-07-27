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الرياضة

حشيشي: “على الأنصار التحلي بالانضباط مستقبلا لتفادي تحول الفرحة إلى حزن”

بقلم كريم تيغرمت
حشيشي: “على الأنصار التحلي بالانضباط مستقبلا لتفادي تحول الفرحة إلى حزن”
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حرص الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، على توجيه نداء لأنصار فريق مولودية الجزائر، لتفادي الأحداث المؤلمة في المواسم المقبلة.

وقال حشيشي، خلال مشاركته في حفل تسليم درع البطولة: “للأسف الشديد فقدنا في الموسم الماضي 6 شبان، ما حول فرحتنا، إلى حزن”.

كما أضاف: “ندعو أنصار مولودية الجزائر، وكل الأندية الأخرى للتحلي مستقبلا بالانضباط في المدرجات، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة”.

وتابع رشيد حشيشي: “أرواح الأنصار أولى، وأغلى من لعبة كرة القدم التي وجدت للترفيه، لذا وجب التحلي بالانضباط، حتى تكتمل الفرحة، ولا تتحول لأحزان”.

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