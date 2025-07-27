حشيشي: “على الأنصار التحلي بالانضباط مستقبلا لتفادي تحول الفرحة إلى حزن”

حرص الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، على توجيه نداء لأنصار فريق مولودية الجزائر، لتفادي الأحداث المؤلمة في المواسم المقبلة.

وقال حشيشي، خلال مشاركته في حفل تسليم درع البطولة: “للأسف الشديد فقدنا في الموسم الماضي 6 شبان، ما حول فرحتنا، إلى حزن”.

كما أضاف: “ندعو أنصار مولودية الجزائر، وكل الأندية الأخرى للتحلي مستقبلا بالانضباط في المدرجات، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة”.

وتابع رشيد حشيشي: “أرواح الأنصار أولى، وأغلى من لعبة كرة القدم التي وجدت للترفيه، لذا وجب التحلي بالانضباط، حتى تكتمل الفرحة، ولا تتحول لأحزان”.