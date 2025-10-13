حشيشي عن عقد سوناطراك والسعودية: نتطلع إلى إنتاج نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الإثنين، إنّ شركة مداد للطاقة. ستتكفل بتمويل مرحلتي الاستكشاف والاستغلال بنسبة 100 بالمائة.

وأكد حشيشي، أن تمويل “مداد” للاستكشاف والاستغلال يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار في الجزائر. كما سيتم إسناد أشغال ذات صلة بتنفيذ هذا العقد إلى متعاملين وطنيين.

وأشار الرئيس المدير العام لسوناطراك إلى أن المجمع يتطلع مع نهاية الفترة التعاقدية إلى إنتاج يقدر بنحو 993 مليون برميل مكافئ نفط.