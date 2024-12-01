حشيشي: لن يكون هناك نقص في الإمدادات بالغاز الطبيعي محليا ودوليا

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي “أن الخط رقم 1 الذي تعرض للحريق لا يمثل سوى 30 بالمائة. من الانتاج في المركب و أن “الفرق المجندة من طرف المجمع ستعمل على إعادة تأهيل وتشغيل هذا الخط في أقرب وقت ممكن. من أجل السماح للمركب بالعودة للإنتاج بشكل كامل في أقرب الآجال”.

ولفت حشيشي إلى “أن المجمع سيمضي في امداد الزبائن بالغاز الطبيعي بطريقة عادية .بالمعدات التي لم تتضرر. من خلال توفير كمية انتاجية تقدر ب18 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي”.

أما فيما يخص إمدادات الزبائن على المستوى الوطني و الدولي. فطمأن المسؤول الأول للمجمع البترولي عن مواصلة هذه العملية بفضل المجهودات اللازمة. التي قامت بها الوحدات الأخرى لتعويض إنتاج الغاز لمركب “ألرار” الواقع بمنطقة الإنتاج “سطح” بولاية إليزي.