حشيشي: مجمّع سوناطراك حريص على مواصلة تطوير الشراكات مع الأجانب

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي على حرص المجمع في مواصلة تطوير علاقات الشراكة مع الشركات الدولية.

الراغبة في الإستثمار بالجزائر خاصة في مجالي الإستكشاف والإنتاج على أساس الإحترام المتبادل.

جاء هذا اليوم الأربعاء خلال الرسالة التي وجهها لعمال المجمع بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل.

مشيرا إلى أن مجمع سونطراك سيواصل تطوير علاقات الشراكة مع الشركات الدولية الراغبة بالإستثمار في الجزائر.

كما أن الشراكة التي تشكل خيارا تاريخيا واستراتيجيا لمجمعنا تمثل عنصرا جوهريا في استراتيجيتنا التنموية خاصة في مجال الإستكشاف والإنتاج.

وتابع يقول: “مجمع سوناطراك سيبقى حريصا على تعزيز علاقات الشراكة القائمة على اكتشاف واستغلال موارد المحروقات في البر والبحر.

مؤكدا أن سونطراك وككل الشركات النفطية الأخرى التي تمارس مهن معقدة، تتطور في بيئة غير مستقرة ومتقلبة للغاية.

كما أنها تحتاج اليوم لحشد مجمل طاقاتها لمواجهة التحديات ولضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.

وأضاف المسؤول الأوّل على سوناطراك، أنه يجب على المجمّع أن يفكر ويتحرك وفق خطط عمل على المدى القصير والمتوسط.

لتحقيق أهداف الإنتاج والتسويق من خلال الإدارة الرشيدة للموارد مع الحفاظ على المسار على المدى الطويل من خلال رؤية واضحة ومشتركة.

مشيرا إلى أن الظرف الإقتصادي الحالي للبلاد يقتضي من المجمّع العمل أكثر لمواصلة ممارسة دوره كمحرك للإقتصاد الوطني.

داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود على تجديد الإحتياطيات وتحسين إنتاج المحروقات ومشتقاتها.

من جهته وعد الرئيس المدير العام لسوناطراك بتحسين ظروف العمل وتعزيز المكاسب المهنية واحترام الحقوق وطرق ممارستها.