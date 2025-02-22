حشيشي: محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 رؤية استشرافية للسلطات العليا للبلاد لتحقيق الأمن المائي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أن محطة تحلية مياه البحر فوكة 2، تندرج ضمن الرؤية الاستشرافية للسلطات العليا للبلاد لتحقيق الأمن المائي.

وبمناسبة تدشين فوكة 2، أشار حشيشي أن هذا الإنجاز الذي تم في آجال قياسية لا تتعدى 25 شهرا يعكس حجم الجهود المبذولة والتعبئة الكبيرة للموارد البشرية والمادية المُجنَّدة من طرف مجمع سوناطراك.

وأوضح حشيشي أن مجمع سوناطراك نال شرف حضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للإشراف على مراسم التدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة.

وتُعدّ ثاني محطة تُستكمل ضمن البرنامج التكميلي، بعد محطة الرأس الأبيض بولاية وهران، التي تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية يوم 20 فيفري 2025.

وتعتبر محطة فوكة 2 جزءًا من برنامج تكميلي موسّع أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشمل إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة.

كما شهدت مراسم تدشين هذه المحطة، حضور الطاقم الوزاري، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية. وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ومسؤولي الشركات المشرفة والمنجزة لهذا المشروع.

وأثنى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الإنجاز الهام الذي سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين من ولايات تيبازة، بليدة والجزائر العاصمة وتوفير المياه الصالحة للشرب بكل أرياحية.