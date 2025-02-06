 حشيشي مع الوزير البوسني يتباحثان آفاق الشراكة بين “إنرجو إنفست ساراييفو” وسوناطراك 

استقبل، رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم لجمهورية البوسنة والهرسك، فيردان لاكيتش.

وحسب بيان سوناطراك، فيردان لاكيتش، كان مرفوقًا بوفد من الشركة الوطنية البوسنية “إنرجو إنفست ساراييفو”.

وعلى إثر هذه المقابلة، انعقد اجتماع تباحث فيه الطرفان آفاق الشراكة بين سوناطراك والشركة البوسنية.

كما تم التطرق إلى فرص تطوير المبادلات التجارية بينهما وسبل إثرائها في المستقبل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يؤديها وزير الطاقة والمناجم لجمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له إلى الجزائر.