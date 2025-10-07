حشيشي يبحث فرص الشراكة مع “بيتروغاز” و”ماتر” و”أوكسيدنتال” بوهران

استكمل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، سلسلة اللقاءات التي جمعته بعدد من الشركات الدولية الناشطة في قطاع الطاقة والمشارِكة في فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمؤتمر ومعرض إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وأضح بيان لـ سوناطراك أن حشيشي استقبل، في مقدمة اجتماعات هذا اليوم، وفداً من الشركة العُمانية “بيتروغاز” للاستكشاف والإنتاج، يقوده رئيسها التنفيذي، كلينكسيك سان. حيث تباحث الطرفان فرص التعاون الممكنة وسبل بعث الشراكة بين سوناطراك وبيتروغاز.

وفي لقاء آخر، التقى الرئيس المدير العام لسوناطراك بـ خالد مامور، نائب الرئيس للتكنولوجيات المركبة للنفط والغاز لشركة “ماتر” الكندية المختصة في تصنيع أنابيب فولاذية مموجة مقاومة للصدأ، موجهة لنقل الغاز الطبيعي.

واختُتمت سلسلة اللقاءات باجتماع بين رشيد حشيشي ووارين ميردوخ، المدير العام للشركة الأمريكية أوكسيدنتال كوربورايشن الجزائر. تطرقا خلاله إلى مدى تقدم مجالات التعاون بين الجانبين.

وأكد البيان ذاته أن هذه اللقاءات التي دأبت سوناطراك على تنظيمها على هامش الأحداث الدولية مع الشركات الأجنبية، تأتي لتقدم دعما للشراكات القائمة ولتوطيد علاقات التعاون معها، كما تهدف إلى إيجاد فرص عمل مع الشركات المهتمة بالشراكة مع سوناطراك.