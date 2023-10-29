حشيشي يبحث مع الرئيس المدير العام لشركة “بوتاس” تعزيز العلاقات التجارية

التقى اليوم رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك مع الرئيس المدير العام لشركة بوتاس، عبد الواحد فيدان.

وجرى اللقاء بمقر شركة سوناطراك بحضور إطارات مسيرة للشركتين.

وناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء، العلاقات التجارية طويلة الأمد القائمة بين سوناطراك وبوتاس والتي تندرج في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع.

للتذكير، فإن شركة بوتاس هي شركة عمومية تختص بتزويد السوق التركي للغاز، حيث تقوم سوناطراك بتزويدها بالغاز الطبيعي المميع منذ سنة 1988 لا سيما عبر مرفأ مرمرة، الذي شُيِّد أساسا لاستقبال الغاز الجزائري.

على إثر هذا الاجتماع، اتفق الشريكان على تعزيز علاقتهما التجارية. كما استغلا هذه المناسبة لمناقشة إمكانية توسيع شراكتهما واستكشاف فرص عمل جديدة.