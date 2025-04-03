حشيشي يتباحث مع المدير العام للشركة الإسبانية “سيبسا”

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مساء اليوم الخميس، نظيره من الشركة الإسبانية “سيبسا”، مارتين فيتسيلار.

وذلك بحضور إطارات سامين عن الشركتين. ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين وتطوير مجالات الشراكة القائمة.

وحسب بيان شركة سوناطراك، فقد استعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع، سبُل توطيد علاقات التعاون بين سوناطراك وسيبسا. مع التركيز على استكشاف آفاق جديدة تدعم الشراكة الثنائية، خصوصًا في ميادين الطاقات النظيفة والمتجددة التي تكتسي أهمية متزايدة في المشهد الطاقوي العالمي.

وفي هذا السياق، جدّد الجانبان التزامهما بتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، إذ سبق أن وقعت الشركتان، في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنجاز دراسة جدوى مشتركة لمشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر. لتلبية احتياجات السوق الأوروبية بشكل رئيسي.

وسيُسهم هذا المشروع المشترك في تحقيق أهداف الشركتين في مجال إزالة الكربون. إذ يشمل إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي، ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتزويد المحللات الكهربائية بالطاقة المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “سيبسا” تعدُّ شريكاً تاريخيًا لمجمع سوناطراك. وهي شركة عالمية رائدة تعمل بشكل متكامل عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. كما تنشط أيضًا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.