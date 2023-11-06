حشيشي يتباحث مع رئيس الشركة القابضة رونيسانس التركية

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم بمقر المديرية العامة للشركة، مباحثات مع رئيس الشركة القابضة رونيسانس (تركيا)، ايرمان إليجاك.

وخلال اللقاء الذي حضره مسؤولون سامون من الشركتين ناقش الطرفان سير المشروع البتروكيميائي لإنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان التركية، الذي يتم إنجازه بشكل مشترك بين سوناطراك ورونيسانس.

للتذكير، تحوز سوناطراك على 34% من هذا المشروع وتضمن إمداده بالبروبان كمادة أولية، بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية.

وإختتم البيان بإتفاق الطرفان، على العمل لإيجاد فرص عمل جديدة والبحث عن سبل الشراكة المستقبلية.