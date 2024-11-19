حشيشي يتباحث مع وفد من الشركة البلجيكية “جون كوكريل”

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وفد من الشركة البلجيكية “جون كوكريل”.

وحسب بيان سوناطراك، جرى اللقاء على هامش مشاركة حشيشي في الأسبوع الأوروبي للهيدروجين الذي يُعقد في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 نوفمبر 2024 ببروكسل.

وخلال اللقاء، قدمت شركة “جون كوكريل” المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية للطاقات المتجددة، لا سيما في مجال تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أحدث حلولها وابتكاراتها وخدماتها المتعلقة بإنتاج ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.

كما تركزت المحادثات حول فرص تطوير شراكة مستقبلية في قطاع الهيدروجين الأخضر.

من جهته، عرض رشيد حشيشي الاستراتيجية الجزائرية لتطوير هذا الفرع، مسلطًا الضوء على الإمكانات المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال.

كما أوضح أن الجزائر تسعى، لا سيما عبر سوناطراك، لأداء دور ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر. معتمدة على مواردها الهائلة من الطاقات المتجددة، وموقعها الاستراتيجي، وخبرتها المعترف بها في مجال الطاقة، ما يجعلها شريكًا رئيسيًا لتزويد السوق الأوروبية بهذه الطاقة النظيفة.

واستعرض حشيشي استراتيجية المناخ الجديدة لسوناطراك، التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة مستوى إدماج الطاقات المتجددة، وتطوير حلول لاحتجاز الكربون. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توازن بين الانبعاثات وامتصاصها عبر بواليع الكربون.