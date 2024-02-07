حشيشي يتفقد الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية لسكيكدة

يواصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة، لتفقد ومتابعة سير العمل بالوحدات الإنتاجية.

وخلال الزيارة تفقد حشيشي مركب تكرير النفط لسكيكدة، الذي ينتج 16.5 مليون طن سنويا من منتوجات المحروقات. والتي تسهم بنسبة 67 بالمائة في سد احتياجات السوق المحلي. أين تلقى عرضا شاملا عن نشاطاته، وكذا معطيات بالأرقام لمستويات الإنتاج بالمركب.

كما كانت للرئيس المدير العام لسوناطراك فرصة لمعاينة سير وحدات المركب عن قرب. أين سيدخل المركب في توقف تقني أين سيخضع لعملية الصيانة الدورية.

وفي ذات السياق دعا حشيشي مسؤولي المصافي الأخرى لرفع وتيرة العمل لتغطية النقص الذي سينجم عن هذا التوقف. كما دعا إلى مضاعفة الجهود وتوظيف كل الإمكانيات المتوفرة لدى فروع المجمع لإتمام الصيانة.

الزيارة شكلت فرصة لتفقد مخبر مركب تكرير النفط الذي يعمل بمقاييس عالمية والذي يلعب دورا أساسيا في ضمان مطابقة منتجات مركب التكرير مع المعايير الدولية.

وتفقد حشيشي، خزانات مادة الفيول لمركب تكرير النفط لسكيكدة، والتي عرفت عمليات إعادة تهيئة بهدف مواءمتها أكثر لشروط وقواعد السلامة.

وفي السياق ذاته، تفقد وتيرة سير أشغال مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 94 بالمائة. أين عاين وتيرة سير مشروع بناء خزان للغاز الطبيعي المسال بسعة 150 ألف متر مكعب.

زيارة حشيشي قادته أيضا إلى مركب تمييع الغاز GL1K، حيث تلقى عرضا مفصلا عن سير وحداته الرئيسية وتحاور مطولا مع المهندسين والتقنيين العاملين بمختلف وحدات المركب. كما تفقد حشيشي بالقطب البتروكيماوي لسكيكدة، شركة هيلسون لإنتاج الهيليوم، وهي فرع من فروع سوناطراك المسيرة بالشراكة مع شركة ليند الألمانية.