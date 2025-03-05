حشيشي يتفقد جاهزية مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات ببومرداس

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل ومعاينة قادته إلى مشروع مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات بولاية بومرداس.

وحسب بيان لسوناطراك، كان حشيشي مرفوقا بالرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة لحسن بادة. والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى معمري بن يوسف.

وخلال هذه الزيارة، قام الرئيس المدير العام والوفد المرافق له، بتفقد جاهزية المصنع لبدء عملية إنتاج وتوزيع المياه المحلاة. حيث اطلع على كافة مراحل العمل، بدءً من سحب المياه من البحر مروراً بعمليات المعالجة والتحلية. ووصولا إلى عملية إيصال المياه الصالحة للشرب إلى منشآت الشركة الجزائرية للمياه.

يشار أن مصنع “رأس جنات ” يندرج ضمن البرنامج الوطني التكميلي، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث يُعدّ أحد خمسة مصانع استراتيجية ذات قدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الأمن المائي بولايات بومرداس والبويرة والجزائر العاصمة. مما يعكس الدور الحيوي لهذه المشاريع في دعم التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية الوطنية، وفق البيان نفسه.

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