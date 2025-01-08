حشيشي يتفقد عدة مشاريع حيوية بولاية سكيكدة

قام اليوم الرئيس المدير العام لسوناطراك بزيارة عمل وتفقد إلى المنطقة الصناعية بولاية سكيكدة.حيث تأتي هذه الزيارة لتقييم التقدم المحرز في المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية. وتطوير العمليات الصناعية بما يتماشى مع المخطط التنموي للشركة على المديين المتوسط والطويل.

المحطة الأولى من هذه الزيارة، استهلها الرئيس المدير العام بتفقد مصفاة سكيكدة، حيث وقف الرئيس المدير العام على مدى تقدم أشغال تصحيح استقامة المفاعلات التابعة لوحدة ” تكسير النفطا”. التي تُنفَّذ باستخدام تقنيات رفع متطورة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والدقة.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع إنجاز مركب بيتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB)، الذي دخل مرحلة التنفيذ. بعد توقيع عقد مع الشركة الإيطالية تيكنيمونت في 7 مارس 2024.

حيث يهدف هذا المشروع إلى تثمين المنتجات البترولية (الكيروسين والبنزين) المتوفرة على مستوى مصفاة سكيكدة.وتلبية الطلب المتزايد للسوق الوطنية من مادة ألكيل البنزين الخطي، وهي مادة خام تستخدم في إنتاج مواد التنظيف والمنظفات الصناعية. مما سيسهم في تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض نهاية عام 2027.

بعدها، توجّه الرئيس المدير العام إلى مشروع توسعة الميناء البترولي بسكيكدة، حيث تفقد الرصيف الجديد الخاص بشحن الغاز الطبيعي المميع، الذي بلغ المرحلة النهائية من الاستلام المؤقت. حيث تم استخدامه في خمس عمليات شحن لناقلات الغاز الطبيعي المميع (GNL). وهو قادر على استقبال الناقلات الكبرى التي تتراوح حمولتها بين 70 و220 ألف متر مكعب. إذ يندرج هذا المشروع في إطار تعزيز قدرات التصدير والاستجابة بمرونة للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي على مستوى السوق الدولية.

تفقد مشروع إنشاء خزان ضخم للغاز الطبيعي المميع

في محطته الموالية، تفقد رشيد حشيشي مشروع إنشاء خزان ضخم للغاز الطبيعي المميع على مستوى مركب تمييع الغاز GL1K. الذي تبلغ سعته الإجمالية 150 ألف متر مكعب، ويهدف إلى زيادة القدرة التخزينية. وتحسين كفاءة ومرونة عمليات الشحن والتفريغ. مما يُسهم في تعزيز قدرات التصدير، وتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد على هذه الطاقة النظيفة.

وفي ختام زيارته، جدد الرئيس المدير العام التأكيد على التزام سوناطراك بتطوير بنيتها التحتية وفقًا لأعلى المعايير التقنية والبيئية. كما جدد حرص المجمع على مواصلة العمل لتعزيز دوره كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية ودعم التنمية المستدامة.