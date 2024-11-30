حشيشي يتفقد مركب معالجة الغاز “ألرار” بعد الحريق الذي إندلع به مؤخرا 

قام رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركب معالجة الغاز “ألرار” الواقع بمنطقة الإنتاج بسطح بولاية إيليزي.

وجاءت هذ الزيارة لمتابعة الإجراءات الميدانية المتخذة للتعامل مع الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي على مستوى خط الإنتاج رقم 1 بالمركب، والذي لم يخلف أي خسائر بشرية.

وخلال الزيارة تفقد حشيشي الموقع المتضرر على مستوى خط الإنتاج رقم 1. أين استمع إلى عرض تقني مفصل تضمن الخطوات التي تم اتخاذها للتقليل من آثار الحادث.

كماعاين حشيشي الوضع عن كثب واطلع على الجهود المبذولة لإعادة العمليات إلى طبيعتها.

وحث حشيشي فريق الخبراء المكلفين بالتحري بالقيام بتحقيق دقيق للوصول إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

وأشرف حشيشي بعدها على اجتماعاً مع المسؤولين عن المركب والفرق التقنية العاملة في الموقع. حيث ركّز الاجتماع على تقييم فعالية الإجراءات المتخذة، و كذا خطة العمل المعتمدة لإعادة تشغيل الخطوط الثلاثة الأخرى للمركب.

وأكد حشيشي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة وتطبيقها في جميع مراحل العمل.

وأشاد حشيشي بسرعة استجابة فرق العمل الميدانية وكفاءتها في التعامل مع الحادث، مؤكداً أن سلامة العمال والمنشآت تبقى في صدارة أولويات الشركة.

وشدد أيضا على أهمية تعزيز برامج التدريب المخصصة لإدارة الأزمات وتوفير جميع الموارد الضرورية لضمان سلامة العمليات التشغيلية.