حشيشي يتفقد مشروع مركب MTBE بأرزيو.. تقدم الأشغال بنسبة 74% والإنتاج ينطلق في ماي 2026

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، بالمنطقة الصناعية أرزيو بولاية وهران، مرفوقا بوالي الولاية سمير شيباني، وعدد من المسؤولين المحليين وإطارات المجمع.

هذا المشروع الذي يعَدُّ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للمجمع في مجال البتروكيمياء. إذ يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنويا من مادة MTBE التي تستخدم مادةً مضافةً في إنتاج البنزين الخالي من الرصاص.

وخلال زيارته، وقف حشيشي على مدى تقدم أشغال إنجاز المركب الذي بلغت نسبة الإنجاز به 74% مع نهاية سبتمبر الماضي. في تقدم ملحوظ في وتيرة الأشغال.

كما تلقى شروحات تقنية مفصلة من القائمين على المشروع تتعلق بجاهزية مختلف الوحدات والمنشآت والتحضيرات الجارية للدخول التدريجي في مرحلة الإنتاج المقرر أن تنطلق في شهر ماي 2026. عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية المنتظرة خلال الربع الأول من نفس السنة.

في هذا السياق، شدّد الرئيس المدير العام لسوناطراك على ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المحددة لإنهاء الأشغال. مع الامتثال الكامل لمعايير السلامة المعتمدة في مشاريع الصناعات الكبرى.

للإشارة، ينجز المشروع على مساحة 14 هكتارًا، ويرتقب أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة MTBE. ما سيسمح بالاستغناء عن الاستيراد والتوجه نحو التصدير. إلى جانب تعزيز قدرة سوناطراك على تأمين حاجيات المصافي الوطنية من هذه المادة الحيوية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير نشاط التكرير، كشفت سوناطراك عن مشروع جديد يتمثل في إنجاز وحدة لإعادة التشكيل التحفيزي بمصفاة أرزيو. إذ يرتقب توقيع عقد الإنجاز قبل نهاية أكتوبر الجاري.

وسيسمح هذا المشروع برفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 450 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويا من البنزين. ما من شأنه تغطية كامل احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة.