حشيشي يثمّن جهود العمال في استعادة القدرة الإنتاجية لمركب معالجة الغاز “ألرار”

والتقى بعمال المركب وعبر لهم عن تقديره لجهودهم التي سمحت للمركب باستعادة قدرته الإنتاجية بعد التحديات التقنية،التي أعقبت الحادث المسجل يوم 27 نوفمبر الفارط.

قام الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى مركب معالجة الغاز ألرار،بولاية اليزي.

وقام حشيشي بزيارة ميدانية إلى المديرية الجهوية “سطح” بولاية إليزي، حيث التقى بعمال مركب معالجة الغاز بألرار، أين عبر لهم عن “تقديره وامتنانه للجهود الجبارة التي بذلوها”، مشيدا ب”تفانيهم وعزيمتهم في مواجهة التحديات التقنية. التي أعقبت الحادث المسجل يوم 27 نوفمبر 2024”.

و أعرب حشيشي عن “فخره واعتزازه بروح المسؤولية العالية التي تحلى بها العمال خلال عمليات الصيانة.وإعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية الثلاث، مما أتاح ا يضيف ذات المصدر.

وفي ختام اللقاء، أكد رشيد حشيشي أن نجاح سوناطراك يرتكز على “التزام وتفاني عمالها”.حاثا على “ضرورة مواصلة العمل بجد للحفاظ على ريادة. المجمع في قطاع الطاقة”.

كما جدد “التزام الشركة بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة، بما يتيح تحقيق المزيد من الإنجازات”.