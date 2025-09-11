حشيشي يجتمع مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، والوفد المرافق له من إطارات مسيرة، عدة إجتماعات مع مسؤولي الشركات الحاضرة وذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض غازتك 2025. المنظم بمدينة ميلانو الإيطالية من 09 إلى 12 سبتمبر 2025.

وجسب ما أفاد به بيان لمجمع “سوناطراك”، فإن حشيشي عقد إجتماعا مع المدير التنفيذي للعمليات على مستوى شركة إيني الإيطالية، غويدو بروسكو. حيث تطرق الطرفان إلى سيرورة المشاريع المشتركة وأيضا إلى سبل تطوير وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين.

وقد وقعت سوناطراك وإيني مؤخرا على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة في 23 جويلية الماضي. بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا. إضافة إلى التوقيع في 21 جويلية على عقد المحروقات بصيغة تقاسم الإنتاج من أجل البحث والتطوير في رقعة رڨان مع شريك آخر. والمنبثق عن نتائج جولة عروض التراخيص الجزائر2024. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على عقد للمحروقات بصيغة تقاسم الإنتاج من أجل البحث والتطوير في محيط زمول الكبر في 07 من جويلية المنصرم.

كما تضمن برنامج الاجتماعات لقاء مع جون أرديل، الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لشركة إكسون موبيل الأمريكية. تحدثا خلاله على مدى تقدم أعمال لجنة المفاوضات التي تجري بين الشركتين لتحديد أطر عقد محروقات بينهما، وذلك وفقا لاتفاقية المبادئ الموقعة بين الطرفين في 23 ماي 2024.

وفي موعد آخر من برنامج اليوم، كان هنالك لقاء جمع وفد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بوارين ميردوخ. المدير العام للشركة الامريكية أوكسيدونتال بتروليوم كوربورايشن (أوكسي) بالجزائر. دار خلاله الحديث حول تقدم مجالات التعاون التي حددتها إتفاقية المبادىء الموقعة بين الجانبين في 15 أكتوبر 2024.

كما إلتقى الوفد المرافق بأليساندرو برنيني، الرئيس المدير العام لشركة تكنيمونت الايطالية. واستعرض الطرفان مدى تقدم المشاريع المشتركة، لاسيما مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل ومشروع مركب معالجة غاز البترول المصاحب بغرد الباغل.

كما جمعه لقاء بـ “لورينزو سيمونيلي”، الرئيس المدير العام لشركة بايكر هيوز الأميركية. لمتابعة تطورات المرحلة الثالثة الخطوة الثانية من مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وأجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، لقاءات ثنائية أخرى مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية، من بينها أوتيس الإيطالية المتخصصة في الطاقات النظيفة، وجي جي سي وشيودا اليابانيتان، إضافة إلى شركة سولار تورباينز الأمريكية، حيث تم بحث آفاق التعاون والشراكة المستقبلية.

كما استقبل حشيشي وفداً من وزارة الطاقة النرويجية، بحضور سعادة سفيرة النرويج بالجزائر تريزا لوكنت غزيل. حيث تم تبادل وجهات النظر حول فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين سوناطراك والشركات النرويجية.

تأتي هذه الاجتماعات لتدعم استراتيجية مجمع سوناطراك في تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد فرص لإقامة أخرى جديدة. كما تؤكد على السمعة التي تتمتع بها سوناطراك لدى الشركات العالمية.

