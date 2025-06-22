حشيشي يزور مصابي حادث ملعب 5 جويلية ويواسي عائلات الضحايا

تنقل رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إلى المستشفى الجامعي بني مسوس، مساء اليوم الأحد، لزيارة مناصري مولودية الجزائر الذين أصيبوا في الحادث الأليم الذي وقع بملعب 5 جويلية، خلال مباراة التتويج التي جمعت الفريق بنجم مقرة.

وقد عبّر حشيشي للمصابين عن تضامنه الكامل معهم في هذا الظرف الصعب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما عبّر عن حزنه العميق لوفاة الأنصار الثلاثة، راجيًا لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

وفي خطوة إنسانية مؤثرة، تنقل لاحقًا إلى منازل الضحايا، حيث قدّم واجب العزاء والمواساة لعائلاتهم، مؤكّدًا وقوف مجمع سوناطراك إلى جانب الأسرة الرياضية في هذا المصاب الجلل.