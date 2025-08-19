حشيشي يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال.

وحسب بيانٍ لمجمع سوناطراك، خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع آفاق الشراكة. بما يتماشى مع التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناولت المحادثات الآفاق المستقبلية للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي. مع التأكيد على دوره الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسار التحول الطاقوي. باعتباره خيارا رئيسيا نحو مستقبل طاقوي أنظف وأكثر كفاءة.

وأكد البيان أن هذا اللقاء يعكس التزام سوناطراك بمواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل محوري في صناعة الغاز عالميًا. من خلال الانخراط الفعّال في المبادرات الإقليمية والدولية.