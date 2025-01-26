حشيشي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الشركة الموريتانية للمحروقات

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي اليوم الأحد وفدًا رفيع المستوى من الشركة الموريتانية للمحروقات، يقوده المدير العام إسماعيل عبد الفتاح، الذي يقوم بزيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في خطوة تُجسد عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا في قطاع الطاقة حسب ما أفاد به بيان لمجمع سوناطراك .

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي ” في إطار السعي لتعزيز التعاون بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات من خلال استكشاف إمكانيات الشراكة بين الطرفين، وقد تم خلال المحادثات التطرق إلى تحديد فرص الاستثمار وتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات مصلحة مشتركة، تشمل كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، بدءًا من الاستكشاف والإنتاج وصولًا إلى التسويق”.

وأكد الطرفان خلال المحادثات حسب ذات البيان على “أهمية تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف وتطوير الموارد البترولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات الطبيعية المتوفرة في موريتانيا، وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتحويل، بما يحقق مصالح مشتركة لكلا الطرفين”.

وأشار البيان أن برنامج زيارة الوفد الموريتاني “يمتد على مدار أربعة أيام حيث سيقوم الوفد بجولات ميدانية إلى المنشآت الإنتاجية والتكوينية التابعة لسوناطراك. تهدف هذه الجولات إلى إطلاع الوفد على خبرات المجمع وإمكاناته الصناعية والإنتاجية، بما في ذلك العمليات التشغيلية المتقدمة والتقنيات الحديثة المعتمدة في نشاطات سوناطراك”.