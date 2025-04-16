حشيشي يشارك في فعاليات منتدى الأعمال الأمريكي الجزائري للطاقة 2025

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة وفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى الأمريكي الجزائري للطاقة 2025 بمدينة هيوستن الأمريكية، الذي نُظّم من طرف مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري والغرفة الثنائية الأمريكية الجزائرية، بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن.

و حسب بيان لسوناطراك، شهد هذا المنتدى تواجد وفد جزائري، يضم فضلا عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. كلا من رئيس وكالة تثمين موارد المحروقات مراد بلجهام، والمدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أمين رميني.

وشهد المنتدى حضور كبار مسؤولي الشركات الطاقوية الأمريكية الكبرى على غرار إكسون موبيل، وشيفرون. وأوكسيدنتال وآر بروداكتس وهيكاتي، يضيف البيان.

وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد رشيد حشيشي على التزام سوناطراك الـدائم باستكشاف آفاق استثمارية جديدة. خصوصا في المجالات المتعلقة بالمحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة. إلى جانب الحد من البصمة الكربونية، وفق البيان.

كما ركز خلال مداخلته على سعي سوناطراك الدائم في الحفاظ على مكانتها كمورد آمن وموثوق به. اعتمادا على ما تتمتع به من بنى تحتية عصرية وانجازات معتبرة في مجال الاستكشاف، حسب المصدر نفسه.

كما ذكر بالمزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون المحروقات الجزائري للمستثمرين. وكذا الموارد الهامة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات التقليدية والمتجددة.

وخلال هذا المنتدى، تم تنظيم جلستي نقاش شملت قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة. حيث شهدت الجلسة الأولى المتعلقة بصناعة النفط والغاز، مشاركة نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال والتسويق. فرحات أونوغي، بينما شارك المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة، يوسف خنفر في جلسة النقاش الثانية التي تناولت موضوع الهيدروجين الأخضر كطاقة مستقبلية.

وفي ختام البيان أكدت سوناطراك أن مشاركتها تندرج في فعاليات هذا المنتدى في إطار تعزيز التعاون بينها وبين الشركات الأمريكية وتوطيد علاقات الشراكة مع كبار الفاعلين في قطاع الطاقة.

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