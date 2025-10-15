حشيشي يشارك في مباحثات جزائرية-موزمبيقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، في اجتماع جمع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع نظيره الموزمبيقي، إيستيفاو بالي، وزير الموارد المعدنية والطاقة.

خصِّص اللقاء لبحث وضعية قطاع الموارد المعدنية والطاقة في موزمبيق، ودراسة الأسس التي سيُبنى عليها التعاون والشراكة بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قدّم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عرضًا حول محاور التعاون الممكنة بين سوناطراك والشركة الموزمبيقية “إمبريزا ناسيونال دي هيدروكاربونيتوس (إي.أن.أش)”. والتي ستشكّل أساس مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بين الشركتين في الـ16 من أكتوبر 2025، خلال مراسم ستُنظَّم بمقر رئاسة جمهورية موزمبيق.

يذكر أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يشارك في هذه الزيارة ضمن وفد يقوده وزير الطاقة والطاقات المتجددة. ويضم الرؤساء المدراء العامين لشركتي سونلغاز وصيدال، إلى جانب رئيس المجلس للتجديد الاقتصادي الجزائري. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون