حشيشي يعاين عملية إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالحامة في العاصمة

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الأربعاء، بمعاينة عملية إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالحامة في العاصمة، بعد أن تعرضت أمس لحادث أدى إلى نشوب حريق على مستوى غرفة الخلايا الكهربائية أدى إلى توقفها عن العمل.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، تمكنت فرق التدخل والصيانة في الساعات الأولى من صباح اليوم من إعادة التشغيل الجزئي للمحطة بنسبة 50 بالمائة من قدرتها الإنتاجية. ما سمح بعدم انقطاع التموين بالمياه.

وخلال وجوده بموقع الحادث، أسدى حشيشي توجيهات وتعليمات صارمة لبذل كل الجهود والعمل بأمان كامل دون توقف. لإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية وضمان التزويد العادي بالمياه.

وجنّد مجمع سوناطراك كل قدراته البشرية ووسائله المادية، من خلال تعبئة هياكله العملياتية التابعة لنشاط الفصل والتمييع ونشاط التكرير والبتروكيمياء إلى جانب الشركات الفرعية. لتقديم الدعم التقني واللوجستي لشركة تحلية المياه بالحامة. من أجل العمل على إعادة التشغيل التام للمحطة في أقرب الآجال.

ومنذ اللحظات الأولى لهذا الحادث، ليلة أمس، تنقل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. لمعاينة الآثار التي خلّفها هذا الحريق، والوقوف على الإجراءات الأولية التي اتخذت للسيطرة عليه.