حشيشي يعاين مشاريع مجمع سوناطراك بحاسي رمل

قام الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع بزيارة عمل إلى منطقة حاسي رمل.

حيث زار حشيشي منطقة حاسي الرمل لمعاينة تقدم مشاريع تعزيز قدرات انتاجح الغاز بالمنطقة الثالثة شمال، وجنوب ووسط.

وحث حشيشي العمال على تسليم المشاريع المذكورة بأسرع وقت ممكن، من أجل إنتاج احتياطيات إضافية قدرها 400 مليار متر مكعب من الغاز.

وعقد المدير العام لسوناطراك لقاءا مع العمال، أكد خلاله أن الموارد البشرية هي رأس المال الحقيقي الذي يجب الحفاظ عليه وتطويره لضمان ازدهار المجمع.

وذكر حشيشي بأهمية التكوين ومتابعة تسيير المسار المهني للعمال وكذا تحسين الظروف المعيشة.

كما دعى حشيشي، العمال إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تطوير الشركة وتحقيق الامن الطاقوي.