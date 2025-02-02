حشيشي يعقد لقاءات عمل مع ممثلي شركتي “تيكنيمونت” و”بيكر هيوز” في إيطاليا

يشارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، في الاجتماع السنوي لشركة بيكر الأمريكية المنعقد بمدينة فلورنسا الإيطالية، ضمن زيارته إلى إيطاليا رفقة وفد رفيع المستوى، وبحضور الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز حسب ما أورده بيان لشركة سوناطراك اليوم الأحد.

و حسب البيان فقد عقد رشيد حشيشي، رفقة الوفد المرافق له، جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لشركة تيكنيمونت، أليساندرو برنيني، لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي، وهو مادة أساسية في صناعة مواد التنظيف والمنظفات الصناعية. وقد أُسندت أشغال إنجازه، التي تبلغ قيمتها 1.05 مليار دولار، إلى شركة تيكنيمونت، ومن المتوقع أن ينتج المركب 100 ألف طن سنويًا، مما سيساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية وتصدير الفائض، ابتداءً من نهاية عام 2027.

كما تلقى الوفد عرضًا مفصلًا حول مدى تقدم مشروع بناء مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباغل، حيث بلغت نسبة الإنجاز 73%، مع التوقع باستلامه خلال النصف الأول من عام 2026. ومن المنتظر أن ينتج المركب 1000 طن يوميًا من غاز البترول المسال، بالإضافة إلى 300 طن من المكثفات.

إضافة إلى ذلك، عقد رشيد حشيشي والوفد المرافق له اجتماع عمل مع ممثلي شركتي تيكنيمونت الإيطالية وبيكر هيوز الأمريكية، حيث استمعوا إلى عرض شامل حول مختلف الجوانب التقنية والفنية المتعلقة بمشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة، الخطوة الثانية، الذي أُسند إنجازه إلى الشركتين بموجب العقد الموقع مع سوناطراك في 23 ماي 2024.

وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان مدى تقدم أشغال هذا المشروع الحيوي، مع التركيز على أهمية الالتزام بالآجال التعاقدية، نظرًا لأبعاده الاستراتيجية في دعم قدرات إنتاج الغاز لسوناطراك.