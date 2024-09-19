حشيشي يلتقي وفداً رفيع المستوى من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية

التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، وفداً رفيع المستوى من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية. وذلك بمقر شركة إكسون موبيل بهيوستن.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة حشيشي في مؤتمر “غازتيك” العالمي للطاقة، وفي إطار البرنامج المخصص لهذا الحدث البارز.

وشكّل اللقاء فرصة لزيارة مركز الابتكار العملياتي المتخصص في الكشف عن الغازات الدفيئة. وكذا مخابر تحليل عينات الحفر.

وقدمت شركة إكسون موبيل الأمريكية، ممثلة بنائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة جون أرديل، عرضاً لوفد سوناطراك تمحور حول تطوير الحقول في أمريكا والأرجنتين.

كما تم عقد اجتماع عمل للجنة التوجيهية المشتركة القائمة على تجسيد محاور مذكرة التفاهم المبرمة في ماي 2024. إذ تم التطرق إلى الخطة التطويرية للحقول ذات الاهتمام المشترك، والتى من شأنها تطوير الموارد من المحروقات. مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.