حشيشي يُدشن عدة منشآت بحاسي الرمل

أشرف اليوم الأحد، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على تدشين المقر الإداري الجديد التابع للمديرية الجهوية لنشاط النقل عبر الأنابيب بحاسي الرمل، كما دشن قاعدة الحياة التابعة لقسم الإنتاج بحاسي الرمل.

وحسب بيان لسوناطراك، يُعد هذا المقر الإداري الجديد جزءًا من المركز الوطني لتوزيع الغاز (CNDG). الذي يمثل منشأة استراتيجية ومحورية في سلسلة المحروقات. وقد تم إنجاز المنشأة الجديدة من قبل فرع سوناطراك الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وفق صيغة الهندسة، الإمداد. والبناء، بما يتماشى مع المعايير والمواصفات الدولية. كما أن المقر الإداري الجديد، الذي يتسع لاستقبال 220 شخصًا، يحتوي على مكاتب عمل، قاعات اجتماعات، مطعم. بالإضافة إلى مساحات ترفيهية ومنشآت خدمية أخرى.

وحسب المصدر نفسه، تم تدشين قاعدة الحياة التابعة لقسم الإنتاج بحاسي الرمل، بطاقة استيعاب تصل إلى 200 شخص. تضم قاعدة الحياة غرف إقامة، مطعم، مرافق ترفيهية ورياضية، وغيرها من التجهيزات، مما يوفر بيئة عمل مثالية للموظفين.

يشار أن تدشين هذه المنشآت الجديدة في إطار جهود سوناطراك المستمرة لتحسين ظروف عمل ومعيشة موظفيها في مختلف المواقع العملياتية. كما يعكس إلتزام الشركة بتوفير بيئة عمل تضمن الراحة والرفاهية للعاملين، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية.

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