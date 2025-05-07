حشيشي يُعاين المشاريع الإستراتيجية لسوناطراك بسكيكدة

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بزيارة عمل وتفقد لعدد من الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بسكيكدة.

واستهل الرئيس المدير العام لسوناطراك رفقة والي سكيكدة، بمعاينة مصفاة تكرير النفط بسكيكدة. التي تشهد حاليا عملية صيانة دورية مبرمجة لمدة 25 يوم. وتشمل ثلاث وحدات رئيسية: وحدة التقطير لمعالجة النفط الخام، وحدة فصل البروبان والبوتان، بالإضافة إلى وحدة إنتاج البنزين.

وأكد حشيشي، أن جميع الإجراءات قد اتّخذت لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية. والوفاء بالتزامات المجمع تجاه زبائنه خلال فترة الصيانة. مشيدًا بجهود العمال والتقنيين القائمين على الأشغال. التي تتم في ظروف جيدة ووفقا لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها.

عملية الصيانة قد سخّرت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان تنفيذها في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وأشرف نشاط التكرير والبتروكيمياء على الأشغال، بينما أسند التنفيذ إلى شركتي “SOMIZ” و”SOMIK”. وهما فرعان تابعان لسوناطراك متخصصان في الصيانة الصناعية، إضافة إلى الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، فرع سوناطراك.

وفي محطته الثانية، تفقد حشيشي مشروع إنجاز الخزان الضخم للغاز الطبيعي المميع بمركب تمييع الغاز “GL1K”. التابع لنشاط التمييع والفصل، بطاقة إجمالية تقدّر بـ 150 ألف متر مكعب. واطّلع على مدى تقدم الأشغال التي بلغت نسبة 76%، ويهدف المشروع إلى رفع القدرة التخزينية وتحسين مرونة عمليات الشحن والتفريغ، بما يُعزز قدرات التصدير وتلبية الطلب الدولي المتزايد على هذه الطاقة النظيفة.

كما زار الوفد المرافق موقع المحرقة الصناعية التابعة لمركب “GL1K”، التي تساهم في الحد من البصمة الكربونية. ضمن استراتيجية سوناطراك للمناخ الرامية إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. وخطة إزالة الكربون من عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المميع (GNL) وغاز البترول المميع (GPL).

وشملت الزيارة أيضًا تفقد مشروع المركب البتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB)، والذي دخل حيز الإنجاز بعد توقيع العقد مع الشركة الإيطالية “تيكنيمونت” بتاريخ 7 مارس 2024. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به نحو 20%. ويهدف المشروع إلى تثمين المنتجات البترولية (الكيروسين والبنزين) المتوفرة بمصفاة سكيكدة، وتلبية الطلب الوطني المتزايد على مادة LAB، المستخدمة في صناعة مواد التنظيف. كما سيساهم في تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض مع نهاية سنة 2027.

وفي ختام الزيارة، أكد الرئيس المدير العام على التزام سوناطراك بتطوير بنيتها التحتية الصناعية وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية. بما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة محليا ودوليا.