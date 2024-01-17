حشيشي: 20 براءة إختراع ساهمت في حل مشاكل تقنية بمكامن الإنتاج

أشرف الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، على أشغال ورشة العمل. المتمحورة حول “الشراكة بين مجمّع سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير. وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجامعيين وإطارات سوناطراك.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الشراكة بين سوناطراك والجامعات لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بنشاط الصناعة النفطية والطاقات المتجددة. بما يتماشى مع تطلعات سوناطراك التي تعمل من خلال هذه الشراكة إلى تشجيع جميع البحوث العلمية والتكنولوجية الجامعية.

كما أكد رشيد حشيشي، أن البحث العلمي والتكنولوجي بمجمع سوناطراك، أصبح حقيقة مجسدة بعد الإنتقال من تحقيق براءة إختراع واحدة سنة 2019. الى 20 براءة اختراع سنة 2024 ساهمت معظمها بعد تطبيقها بالميدان. في دعم الإنتاج وحل بعض المشاكل التقنية المسجلة على مستوى مكامن الإنتاج. وعلى مستوى كل المصانع انطلاقا من المنبع مرورا بالنقل وصولا الى المصب.