حشيشي يُستَقبل من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول

إِستُقبل الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي والوفد المرافق له من طرف نظيره الصيني هو كيجون، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC).

وجاء ذلك خلال زيارته إلى الصين، حيث تناولت اللقاءات الثنائية مواضيع رئيسية شملت المحروقات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، والتقنيات المتقدمة في استكشاف وإنتاج المحروقات.

وتعد الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) أكبر منتج ومورد للنفط والغاز في الصين، فضلاً عن كونها واحدة من أكبر مزودي خدمات حقول النفط في العالم. تغطي عملياتها كافة مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والغاز، ولها سمعة عالمية في مجال الإنشاءات الهندسية.

وحسب بيان سوناطراك اللقاء جاء في إطار مساعي سوناطراك لإستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركات الصينية الشريكة. شملت المناقشات سبل تعزيز العلاقات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، التي تُعتبر فاعلاً رئيسياً في قطاع البترول العالمي ومعروفة بخبرتها التكنولوجية.

وتمحور اللقاء حول الطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك تماشياً مع جهود سوناطراك لتحديث وتحسين عملياتها من خلال التحول الرقمي واعتماد التقنيات المتقدمة.