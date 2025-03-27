حشيشي يبحث مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز تعزيز التعاون

استقبل الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مـحمد حمال.

ووفقاً لبيان للمجمع، تباحث الطرفان، خلال اللقاء الذي عقِدَ بمقر المديرية العامة لسوناطراك، سبُل تطوير آليات التعاون، لا سيما التنسيق في القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز. في إطار متابعة وتنفيذ مخرجات القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024.

واستعرض المسؤولان آفاق تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي. والتحضير للاستحقاقات المقبلة التي تهدف إلى ضمان استدامة هذا المورد، مشدِّدَين على أهمية الدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية المستدامة ودعم التحول الطاقوي، بحسب المصدر نفسه.

ومثّل اللقاء فرصة للتطرق إلى الدور الذي سيلعبه معهد الغاز التابع لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، في دعم البحث والتطوير وتعزيز القدرات البشرية، لترسيخ مكانة المنتدى عالميا، والذي ستكون الجزائر مقراً له.

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع “يؤكد التزام مجمع سوناطراك بالالتزامات الإقليمية والدولية للجزائر، وتعزيز مكانتها فاعلاً رئيساً في صناعة الغاز على المستوى العالمي”.