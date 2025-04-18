حشيشي يزور شركة “إكسون موبيل” بنيو مكسيكو الأمريكية

قام رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، بزيارة شركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو.

وعاين حشيشي، خلال الزيارة، منصة حفر ضخمة بوحدة “بوكر لايك” في أحد الحقول الغازية المستغلة من طرف شركة “إكسون موبيل” بحوض ديلاوير، جنوبي شرق نيو مكسيكو، ويمتد إلى مقاطعات في غرب تكساس.

كما زار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له محطة لضغط الغاز ووحدة مركزية لتوزيعه بالموقع ذاته.

واضطلع حشيشي والوفد المرافق له بتقنيات التحكم في تسربات الميثان ونِسَب حرق الغاز.

وكانت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات مع مسؤولي “إكسون موبيل” بخصوص التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في استغلال هذا الحقل الضخم.