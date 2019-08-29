حصاد الجزائر من الألعاب الإفريقية يتدعم بـ8 ميداليات ذهبية إضافية

تمكنت الجزائر، اليوم الخميس، من حصد 8 ميداليات ذهبية لمختلف الرياضات ضمن منافسات الألعاب الإفريقية المقامة بالرباط المغربية.

الميدالية الأولى أحرزها المنتخب الجزائري لكرة الريشة”بادمنتون” في صنف الزوجي المختلط المشكل من كسيلة جوليان معمري وليندة مازري.

في حين ظفر هشام شرابي بالذهبية الثانية لتخصص القفز بالزانة ونال العربي بورعدة البرونزية ضمن العاب القوى .

وتحصل الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة على الميدالية الذهبية، لوزن الـ91 كلغ، بعد فوزه على المغربي في المنازلة النهائية.

وتمكنت رميساء بوعلام من معانقة الذهب بعد تخطيها المغربية في نهائي الملاكمة لوزن الـ51 .

وأحرز المنتخب الجزائري للملاكمة على ثلاث ميداليات برونزية بواسطة كل من محمد حومري، أسامة مرجان، ومحمد فليسي.

فيما تحصل الرباع الجزائري صدام مساوي “96 كلغ” على ثلاث ميداليات فضية، في ختام مسابقات اليوم الخميس .

وإعتلى العداء الجزائري عبد المالك لحولو منصة الذهب بعد نيله المرتبة الأولى في سباق 400 متر حواجز بتوقيت قدره 49.08 ثانية.

كما توج الجزائري يوسف رقيقي، بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات على الطريق، بين مدينتي بن سليمان والمحمدية على مسافة 160 كلم.

وتفوق رقيقي بتوقيت : 3 ساعات، 32 دقيقة و 13 ثانية، متقدما على الجنوب إفريقي ريان غيبونس والجزائري نسيم سعيدي

وحصل الجمبازيون الجزائريون على سبع ميداليات جديدة منها ذهبيتان في ختام اليوم الرابع والأخير لمنافسات هذه الرياضة .

وتوج بالذهب محمد بورقيق في منافسة القفز بعد تحقيقه لـ13.883 نقطة وهلال متيجي في منافسة العمودين المتوازيين بمجموع 13.443 نقطة.