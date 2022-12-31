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قناة النهار

حصاد سنة 2022.. سياسة ،إقتصاد ومجتمع.. أبو الفضل بعجي يفصل

بقلم النهار أونلاين
حصاد سنة 2022.. سياسة ،إقتصاد ومجتمع.. أبو الفضل بعجي يفصل
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