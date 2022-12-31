قناة النهار حصاد سنة 2022.. سياسة ،إقتصاد ومجتمع.. أبو الفضل بعجي يفصل بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:15 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XPsBk اقرأ أيضا حكاية نجاح/ قصة غريبة لفتاة صبورة وقفت لأوّل مرة على قدميها في سن العشرين 😢😢 ترقّبوها قناة النهار 18 ديسمبر تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر وزير الصناعة : لدينا كل القدرات التي تتيح لنا صناعة المركبات..النسيج و الإلكترونيات قناة النهار 12 ديسمبر توقيف شخصين وحجز 2300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع قناة النهار 16 ديسمبر قناة النهار تتمنى لكم سنة سعيدة 2023 قناة النهار 31 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي كان الأحسن على أرضية الملعب وخاصةً من ناحية الإستحواذ قناة النهار 14 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 18 ديسمبر في الحلوة والمرة: سيرين وكريم.. جمعهم المكتوب بعد قصة حب وكونو اسرة مليئة بالسعادة قناة النهار 12 ديسمبر "يحي طبّيش :" المعجبون مهووسين بيّا يزّدمولي للدّار قناة النهار 23 ديسمبر برنامج toutes options: المناولة و رفع نسب الإدماج رهان صالون الإنتاج الوطني قناة النهار 24 ديسمبر