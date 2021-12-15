“” حصار بوليسي وإنزال مكثف لقوات القمع المغربية بالمناطق الصحراوية المحتلة قبيل انطلاق مبارة كرة القدم للمنتخب الوطني “”

كما كان متوقع شهدت اليوم مختلف المناطق الصحراوية المحتلة من لعيون للسمارة للداخلة وبوجدور حصار امنيا مشددا قبيل انطلاق مبارة المنتخب الجزائري ضد نظيره القطري ، فقد عمدت القوات المخزنية على إغلاق جميع المقاهي لمنع متابعة المبارات.

فقد تم رصد تعزيزات أمنية من مختلف التشكيلات المخزنية وهي تدخل وتطوق المدن الصحراوية المحتلة و انتشار دوريات داخل الاحياء والازقة .

فقد باتت مباريات المنتخب الجزائري تشكل هاجزا للمحتل المغربي لقمع الصحراوين الذين يعشقون الفريق الوطني ويطالبون مع كل فرصة للخروج للشارع بالحرية والاستقلال .

للإشارة فقد شهدت المدن الصحراوية المحتلة نفس الحصار الاسبوف الفارط أين لعب المنتخب الوطني ضد نظيره المغربي ، كما شهدت حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء الصحراويين قبل وبعد المبارات ومنهم الاعلامي رئيس مؤسسة نشطاء الاعلامي الولي لحماد ، كما تم اقتحام عديد المنازل الصحراوية وتفريق الجماهير المحتفلة بفوز المنتخب الجزائري.

وسنوافيكم بكل جديد من هناك .