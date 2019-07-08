حصان بنيّ اللّون…ستجدين خيرا

رأيت في المنام أني أسير إلى جانب حصان جمل بني اللون، وكنت جدّ سعيدة، فما هو تعبير رؤيا الخيل عموما؟

مروى من البرج

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رمز الخيل في المنام إلى الخير إذ «روى البخاري ومسلم عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجَعْدِ رضي الله عنه.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ).

لهذا ففي تعبير الرؤيا حيثما رأيت الخيل فالخير والبركة معها، لأنّ رؤيا الخيل تؤوّل بالخير والبركة.

ثمنّ إنّ رؤيا الخيل العربية تعبّر بالعزّ والشّرف، وكل نقص في شيء من آلات مركوبه هو نقص من شرف وقدر ذلك الخير المحمود.

وكلّ ما كان في أعضاء فرس الرائي من نقص فهو نقص في عز وشرف الرائي.

فإذا رأى الرائي أنه راكب على فرس ذلول طائع وعليه سرجه ولجامه والرائي يسير عليه رويداً فإنه يصيب عزا وشرفاً بقدر تمكنه من ذلك الفرس وتنقله به.

وأما من رأى أن له خيلاً مربوطة فإنه يقهر عدوه وعدوّ الله لقوله تعالى «ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم».

ومن رأى أنه يعرض عليه فرساً أو خيلاً كثيرة فالرائي منشغل عن صلاته بطلب الدنيا.

وترجى له التوبة والرجوع لقوله تعالى «إذ عرض عليه بالعشىّ الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي».

ومن رأى فرساً جمحَ به ثم كبا فإنه يرتكب معصية عظيمة بقدر قوة الفرس وصعوبته ويقع في ورطة وذنب عظيم فعليه التوبة.

ومن ركب فرساً عاريا عن السرج فسقط من فوقه فإنّه يؤوّل على ثلاثة أوجه: فيقع للرائي تغيّر في حاله وربّما يعزل عن منصبه وقد يحرم امرأته فتكون بلا عصمة تحته.

ومن رأى أنه يركب مهراً بلا لجام فقد يركبه هم وغم، ومن رأى أنه ركب فرسا وهو يجري به فإنّه يحوز شرفا وعزا.

فمن رأى أنه كان على صومعة أو مكان لا يليق صعود الفرس إليه فإنه يصيب جاها مكروهاً أو محالاً في الدين أو يركب معصية كبيرة بقدر شناعة الموضع الذي ارتقى إليه.

ومن سقط عن فرس أو نزل عنه أو صرع من فوقه فإنه يؤول بانحطاط منزلته أو عزله عن مرتبته.

وأما من ركب فرسا ميتا فإنّه يصيبه هم وحزن ثم يخرج منه.

ومن رأى أنه باع فرسه فيؤول بخروجه من عمله أو ما هو فيه من خير باختياره.

وأما من ملك عدداً من الخيل أو رآها عنده فقد يتقلّد منصبا مهما، ومن ضاع حصانه في المنام فقد يدلّ على طلاق زوجته.

ومن اشترى فرساً فيدل على خطبة امرأة، ومن ملك فرسا ملك امرأة.

ومن رأى أنّه يقود فرساً فإنّه يطلب خدمة رجل شريف ويكون قريبا منه بقدر تمكّنه من قيادته.

ورؤيا الفرس الجموح تعبّر بالرّجل المجنون والحرون وتعبّر إلى دلالات هي تعسير في أموره ومخالفة لأصحابه.

وامرأة متعبة غير موافقة له ومخالفة له في الأمور الحسنة وركوب الفرس يؤول بحصول مال والنزول عنه خسارة مال.

ومن رأى فرسه ولدت فإنه عزه يزداد ومعيشته تنتعش وأرباح تدخل عليه أو ميلاد ولد من امرأة.

فإن كان الرائي أعزب فهو زواج وقد يصيب الرائي مهنة يعيش منها أو دارا، هذا كل ما يخصّ رمز الخيل من فرس وحصان.

وبالنسبة لمماشاتك للحصان فيدلّ على أنك تسيرين في أمر فيه خير وعز وشرف ونفع لك، والله أعلم.