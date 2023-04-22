قناة النهار حصة اليوم الثاني من العيد بحضور ألمع نجوم الفن الجزائري بقلم قناة النهار نشر في 22 أفريل 2023 - 16:06 عيد الفطر 2023 شارك غرِّد أرسل 9 0 حصة اليوم الثاني من العيد بحضور ألمع نجوم الفن الجزائري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6vv8S اقرأ أيضا الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز الدهني قناة النهار 20 أفريل بك نفتخر /تكريم خالتي عائشة أم اليتامى تكفلت بأبناء أخ زوجها بعد وفاة أهلهم🥰 فعلا تستحقّ التكريم قناة النهار 15 أفريل ضحكة ولعبة / كم يملك الأخطبوط من قلب ؟ 🤣شاهد الإجابة قناة النهار 07 أفريل محمد علال : مخرج المسلسل "يما "شافني في مقهى وعرض عليا تجسيد هذا الدور قناة النهار 14 أفريل شاهد أمين بومدين يفاجئ الجميع ويأخذ مكان مقدم برنامج زابينغ رمضان قناة النهار 17 أفريل الشيخ النوي: قناة النهار تتابع كل شيء والأولوية لديها للوطن قناة النهار 22 أفريل نجيب بوسالم يكشف عن كواليس تصوير "بنت البلاد" .. قناة النهار 13 أفريل فاطمة بلحميسي: "الجزائر أول بلد عربي خدم كاميرا كاشي" قناة النهار 05 أفريل "أمين بومدين :"مشاهدات بعض البرامج تزيد بعد رمضان في اليوتيوب قناة النهار 21 أفريل أمال وهبي تعلن عن الرجوع للساحة الفنية بألبوم عصري جديد قناة النهار 02 أفريل